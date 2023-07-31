Зеленский пожаловался на нехватку западной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает предоставленной западными странами помощи.
По его словам, продолжение конфликта с Россией говорит о том, что Запад предоставляет Украине недостаточно помощи. Политик отметил, что поддержка не должна ограничиваться поставками вооружений.
«Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», - сказал украинский лидер в интервью бразильской газете O Globo.
Как сообщает «Радиоточка НСН», глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 25 июля объявил о 43-м пакете военной помощи Украине в размере $500 миллионов. В него вошли средства противовоздушной обороны, снаряды для реактивных систем залпового огня, противотанковые комплексы и боеприпасы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru