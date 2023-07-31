Зеленский пожаловался на нехватку западной помощи

По его словам, продолжение конфликта с Россией говорит о том, что Запад предоставляет Украине недостаточно помощи. Политик отметил, что поддержка не должна ограничиваться поставками вооружений.

«Оружие, информационная война, гуманитарная помощь», - сказал украинский лидер в интервью бразильской газете O Globo.

Как сообщает «Радиоточка НСН», глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 25 июля объявил о 43-м пакете военной помощи Украине в размере $500 миллионов. В него вошли средства противовоздушной обороны, снаряды для реактивных систем залпового огня, противотанковые комплексы и боеприпасы.

