Журнал France Football объявил претендентов на «Золотой мяч - 2025»
В список претендентов на награду лучшему футболисту сезона-2024/2025 по версии журнала France Football вошли 30 спортсменов. Перечень опубликован на сайте издания.
В число претендентов на «Золотой мяч - 2025» вошли игроки «ПСЖ» Усман Дембеле, Джанлуиджи Доннарумма, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия, а также Гарри Кейн («Бавария»), Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе («Реал»), Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах («Ливерпуль»), Ламин Ямаль («Барселона») и другие.
На звание лучшего тренера претендуют Антонио Конте («Наполи»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси») и Арне Слот («Ливерпуль»).
Церемония награждения пройдёт 22 сентября в Париже.
Ранее лучшим футболистом сезона 2023/2024, по версии журнала France Football, был признан полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри, сообщает RT.
