В МИД РФ вызвали временного поверенного Италии
Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван 5 августа в МИД РФ. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Как указали в министерстве, причиной вызова стала непрекращающаяся антироссийская кампания в итальянских СМИ, а также «непропорциональная реакция официального Рима на неприятие в Москве» антироссийских высказываний некоторых высокопоставленных итальянских чиновников.
«Антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, фейки и русофобские выпады... крайне враждебные заявления в адрес России... способствуют лишь усугублению кризиса в российско-итальянских отношениях», - отметили в МИД РФ.
Ранее российский посол был вызван в МИД Италии из-за внесения президента страны Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщает RT.
