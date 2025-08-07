В МИД РФ вызвали временного поверенного Италии

Временный поверенный в делах Италии Джованни Скопа был вызван 5 августа в МИД РФ. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В Италии отменили концерт дирижера Гергиева

Как указали в министерстве, причиной вызова стала непрекращающаяся антироссийская кампания в итальянских СМИ, а также «непропорциональная реакция официального Рима на неприятие в Москве» антироссийских высказываний некоторых высокопоставленных итальянских чиновников.

«Антироссийская деятельность мейнстримных СМИ Италии, фейки и русофобские выпады... крайне враждебные заявления в адрес России... способствуют лишь усугублению кризиса в российско-итальянских отношениях», - отметили в МИД РФ.

Ранее российский посол был вызван в МИД Италии из-за внесения президента страны Серджо Маттареллы в список авторов русофобских заявлений, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыРоссияИталияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры