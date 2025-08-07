В России создадут игру по книге Перумова «Алмазный меч, деревянный меч»
В России начали работу над фэнтези-игрой по книге российского автора фэнтези Ника Перумова «Алмазный меч, деревянный меч». Об этом сам Перумов рассказал в интервью сервису Кинопоиск.
Производством займется Плюс Студия. Перумов отметил, что книга «Алмазный меч, деревянный меч» рассказывает о том, как ненависть, испытываемая персонажами, поглощает их и превращает в орудие уничтожения, а также о последствиях их выборов.
Что касается компьютерных игр, то писатель поделился, что сам предпочитает игры формата RPG, с погружением.
«Я люблю погружение в мир, особенно фэнтезийный. Не люблю киберпанк и не играл в Cyberpunk 2077, а еще не проходил третьего «Ведьмака», потому что люди мне сказали: «Ты там утонешь», - поделился он.
Ник Перумов — первый российский автор фэнтези, получивший известность ещё в начале 1990-х, когда был издан его цикл «Кольцо тьмы», своеобразное продолжение трилогии Джона Рональда Руэла Толкина. Сегодня Перумов продолжает выпускать новые романы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России опровергли нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных
- В России создадут игру по книге Перумова «Алмазный меч, деревянный меч»
- В МИД РФ вызвали временного поверенного Италии
- Тракторист подорвался на мине в Курской области
- Автоэксперты объяснили, зачем Москва введёт верификацию в каршеринге
- С молоком, но без сахара: Врач назвала безопасную дозу кофе
- Журнал France Football объявил претендентов на «Золотой мяч - 2025»
- Вассерман выразил сожаление, что так и не женился
- СНГ и ОАЭ: Куда едут россияне на концерты любимых звезд
- Мизулина попросила проверить альбом Гуфа на пропаганду наркотиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru