Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН обеспечить его стране коллективные гарантии безопасности, заявил глава государства в своем видеообращении в рамках заседания Совбеза.

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По его словам, «мир нуждается» в такой архитектуре безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины. Зеленский призвал продолжить предоставлять Киеву военную и финансовую поддержку.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН только очно. По его словам, в противном случае это может нанести серьезный ущерб авторитету Совбеза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совбез ООНУкраинаВладимир Зеленский
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