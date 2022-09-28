Зеленский потребовал от Совбеза ООН коллективных гарантий безопасности
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Совет безопасности ООН обеспечить его стране коллективные гарантии безопасности, заявил глава государства в своем видеообращении в рамках заседания Совбеза.
По его словам, «мир нуждается» в такой архитектуре безопасности, которая будет соответствовать глобальной роли Украины. Зеленский призвал продолжить предоставлять Киеву военную и финансовую поддержку.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН только очно. По его словам, в противном случае это может нанести серьезный ущерб авторитету Совбеза.
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