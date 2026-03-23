В МИД Ирана опровергли проведение переговоров с Трампом

Никаких переговоров между Ираном и США не было. Об этом со ссылкой на заявление МИД исламской республики сообщает агентство Fars.

Иран определил следующие цели для атак

В ведомстве указали, что решение американского лидера Дональда Трамп отложить удары по энергоинфраструктуре страны связано со страхом перед дальнейшими иранскими ударами по энергетическим объектам в регионе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, отметил, что глава Белого дома высказался «в контексте попыток снизить цены на энергоносители».

«И выиграть время для реализации своих военных планов», — заключил он.

Ранее Трамп заявил о хороших и продуктивных переговорах с Тегераном, в результате чего он принял решение на пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
