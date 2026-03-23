В МИД Ирана опровергли проведение переговоров с Трампом
Никаких переговоров между Ираном и США не было. Об этом со ссылкой на заявление МИД исламской республики сообщает агентство Fars.
В ведомстве указали, что решение американского лидера Дональда Трамп отложить удары по энергоинфраструктуре страны связано со страхом перед дальнейшими иранскими ударами по энергетическим объектам в регионе.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, в свою очередь, отметил, что глава Белого дома высказался «в контексте попыток снизить цены на энергоносители».
«И выиграть время для реализации своих военных планов», — заключил он.
Ранее Трамп заявил о хороших и продуктивных переговорах с Тегераном, в результате чего он принял решение на пять дней отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Не альтернатива»: Южнокорейский мессенджер KakaoTalk назвали небезопасным
- Лавров и Аракчи обсудили ситуацию в Персидском заливе
- Надежда только на себя: Как в России ремонтируют импортные самолеты
- Автосервисы не увидели смысла в еще одной маркировке автозапчастей
- Американист Дудаков допустил импичмент Трампа в 2027 году
- «Схематозы» и «черные лебеди»: Насколько высоки риски банкротства застройщиков
- Россиянам назвали три причины пробуждения среди ночи
- «Не надо стесняться»: Нарколог поддержал самозапрет на покупки на маркетплейсах
- Релакс-тур: Почему россияне выбирают для путешествия Северную Корею