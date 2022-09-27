Зеленский: если РФ признает итоги референдумов, ему с Путиным разговаривать не о чем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае признания Россией референдумов, ему с Путиным больше не о чем разговаривать. Об этом украинский лидер заявил в ходе заседания Совбеза ООН.
Референдумы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, а также части Запорожской и Херсонской областях были проведены с 23 по 27 сентября. Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что их итоги очевидны и поздравил области «с возвращением домой».
Военная операция России на территории Украины длится уже более семи месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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