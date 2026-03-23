«Схематозы» и «черные лебеди»: Насколько высоки риски банкротства застройщиков
Повысить спрос на недвижимость в России сможет инфляция и популярные скидочные акции застройщиков, но при этом вырастут цены, заявила НСН Ирина Радченко.
На фоне слишком дорогой и недоступной для многих ипотеки застройщикам на руку может сыграть девальвация рубля, при этом цены на недвижимость не только не упадут, но могут даже вырасти, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
На первичном рынке жилья распродано всего 32% площади, пишут «Известия». По данным издания, наибольшая доля невостребованных квадратных метров — в Краснодарском и Красноярском краях, в Башкирии, Воронежской, Ленинградской и Ростовской областях. Такая ситуация сложилась из-за того, что ипотека остается дорогой, а льготные программы сокращаются, объяснила Радченко.
«Серьезная проблема возникла в связи с тем, что значительно сократилась семейная ипотека с 1 февраля. Застройщики, которые не смогли реализовать квартиры до этой даты, сейчас испытывают сложности со спросом. Ставки по ипотеке по-прежнему достаточно высокие, хотя ключевая ставка снизилась до 15%, но банки все равно под процент ниже 17-18 кредиты давать не будут, что дорого», - пояснила она.
Другой проблемой, кроме недоступной ипотеки, для застройщиков стала стоимость квадратного метра. Поэтому снижать цены они не могут. Однако та же инфляция может привести к тому, что граждане, которые ранее держали средства на депозитах, начнут вкладывать их в недвижимость, что подстегнет рынок.
«На застройщиков влияет инфляция на строительные материалы и на стоимость рабочей силы. Затраты растут, поэтому снижать цены девелоперы не будут. Но здесь есть один черный лебедь (для кого-то черный, для кого-то белый): девальвация рубля больше, чем на 10%, уже вызвала серьезные сдвиги, и уже миллион с лишним граждан сняли средства с депозитов. Эти деньги крупные инвесторы вложат в первоначальный взнос либо в покупку квартиры целиком, вложатся в котлован либо в квадратный метр. Для граждан инфляция означает снижение качества жизни, но для застройщиков это будет плюс, потому что вызовет спрос на недвижимость. Значит, они цены могут даже повысить», - прогнозирует аналитик по недвижимости.
В регионах с востребованной недвижимостью банкротство застройщикам вряд ли грозит.
«Это зависит от того, насколько в регионах будет поддержан спрос на недвижимость, перенаправленный из депозитов. В московском регионе и в Краснодарском крае застройщики, скорее всего, справятся с ситуацией. А вот, например, в Красноярске - не знаю, насколько там много людей, которые разместили миллионы рублей на депозитах и готовы будут перевести их именно в красноярскую недвижимость. Застройщики могут, как говорит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, «схематозы» придумывать типа ипотека 10%, остальное «на ключах» по рыночной ставке («На ключах» - схема, когда застройщик субсидирует ставку, пока дом строится, а после ввода покупатель переводится на стандартную рыночную ставку, - прим. НСН). Маркетологи владеют большим арсеналом различных а-ля скидочных, завуалированных рекламных ходов, которые позволят продержаться. Поэтому я бы не стала сейчас заупокойную по застройщикам петь», - сказала вице-президент Международной академии ипотеки.
Горячие новости
- «Не альтернатива»: Южнокорейский мессенджер KakaoTalk назвали небезопасным
- Лавров и Аракчи обсудили ситуацию в Персидском заливе
- Надежда только на себя: Как в России ремонтируют импортные самолеты
- Автосервисы не увидели смысла в еще одной маркировке автозапчастей
- Американист Дудаков допустил импичмент Трампа в 2027 году
- В МИД Ирана опровергли проведение переговоров с Трампом
- Россиянам назвали три причины пробуждения среди ночи
- «Не надо стесняться»: Нарколог поддержал самозапрет на покупки на маркетплейсах
- Релакс-тур: Почему россияне выбирают для путешествия Северную Корею