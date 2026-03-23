Другой проблемой, кроме недоступной ипотеки, для застройщиков стала стоимость квадратного метра. Поэтому снижать цены они не могут. Однако та же инфляция может привести к тому, что граждане, которые ранее держали средства на депозитах, начнут вкладывать их в недвижимость, что подстегнет рынок.

«На застройщиков влияет инфляция на строительные материалы и на стоимость рабочей силы. Затраты растут, поэтому снижать цены девелоперы не будут. Но здесь есть один черный лебедь (для кого-то черный, для кого-то белый): девальвация рубля больше, чем на 10%, уже вызвала серьезные сдвиги, и уже миллион с лишним граждан сняли средства с депозитов. Эти деньги крупные инвесторы вложат в первоначальный взнос либо в покупку квартиры целиком, вложатся в котлован либо в квадратный метр. Для граждан инфляция означает снижение качества жизни, но для застройщиков это будет плюс, потому что вызовет спрос на недвижимость. Значит, они цены могут даже повысить», - прогнозирует аналитик по недвижимости.

В регионах с востребованной недвижимостью банкротство застройщикам вряд ли грозит.

«Это зависит от того, насколько в регионах будет поддержан спрос на недвижимость, перенаправленный из депозитов. В московском регионе и в Краснодарском крае застройщики, скорее всего, справятся с ситуацией. А вот, например, в Красноярске - не знаю, насколько там много людей, которые разместили миллионы рублей на депозитах и готовы будут перевести их именно в красноярскую недвижимость. Застройщики могут, как говорит глава ЦБ Эльвира Набиуллина, «схематозы» придумывать типа ипотека 10%, остальное «на ключах» по рыночной ставке («На ключах» - схема, когда застройщик субсидирует ставку, пока дом строится, а после ввода покупатель переводится на стандартную рыночную ставку, - прим. НСН). Маркетологи владеют большим арсеналом различных а-ля скидочных, завуалированных рекламных ходов, которые позволят продержаться. Поэтому я бы не стала сейчас заупокойную по застройщикам петь», - сказала вице-президент Международной академии ипотеки.

