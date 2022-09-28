Небензя: Зеленский должен очно участвовать в заседании СБ ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский должен принимать участие в заседании Совета Безопасности ООН только очно, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензю.
По его словам, в противном случае это может нанести серьезный ущерб авторитету Совбеза. Как отметил дипломат, Россия не против самого по себе участия украинского лидера в заседании. Постпред отметил, что очного участия требуют правила, это является еще и вопросом уважения к Совету Безопасности.
«Совет не должен превращаться в площадку для политических шоу», — заключил Небензя.
Ранее по итогам голосования участники Совбеза поддержали озвученную Киевом просьбу о виртуальном участии украинского лидера, Россия голосовала против, Китай воздержался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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