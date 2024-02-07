СМИ: Зеленский поторопил Раду с принятием закона о запрете УПЦ
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной Рады поторопиться с принятием во втором чтении законопроекта о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщило издание Hromadske.
Отмечается, что вынести законопроект на рассмотрение в зал желают и депутаты, однако разногласия относительно формы этого проекта продолжаются.
Депутат рады Николай Княжицкий подчеркнул, что ко второму чтению в закон планируется включить предложения СБУ и упростить переход общин из УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины.
Ранее сотрудники украинских силовых ведомств пришли в Вознесенский Банченский монастырь, принадлежащий канонической Украинской православной церкви. Прихожане и священники не пустили силовиков внутрь монастыря. Те не объяснили причин своего визита и не предъявили документы, подтверждающие право на проверку монастыря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru