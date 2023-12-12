Спикер Рады Стефанчук: Закон о запрете деятельности УПЦ могут принять в 2024 году

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что закон, который позволит запретить деятельность на территории страны Украинской православной церкви, может быть принят в начале 2024 года. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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В эфире всеукраинского телемарафона спикер парламента заявил, что соответствующему комитету необходимо провести решения, консультации и принять предложение во втором чтении.

Ранее Стефанчук заявил, что на Украине «нет и не может быть» русского национального меньшинства, а права русских должны быть ущемлены.

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ФОТО: РИА Новости
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