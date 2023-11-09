Украинские силовики без объяснения пришли в монастырь УПЦ

Сотрудники украинских силовых ведомств пришли в Вознесенский Банченский монастырь, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили украинские СМИ.

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«Военные с автоматами, СБУ напали на нас как на бандитов, перепугали детей», — заявил митрополит Лонгин.

Отмечается, что прихожане и священники не пустили силовиков внутрь монастыря. Те не объяснили причин своего визита и не предъявили документы, подтверждающие право на проверку монастыря.

Ранее в юридическом отделе УПЦ заявили, что законопроект, принятый Верховной Радой Украины, который позволяет запретить каноническую УПЦ, противоречит Конституции страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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