Украинские силовики без объяснения пришли в монастырь УПЦ

«Военные с автоматами, СБУ напали на нас как на бандитов, перепугали детей», — заявил митрополит Лонгин.

Отмечается, что прихожане и священники не пустили силовиков внутрь монастыря. Те не объяснили причин своего визита и не предъявили документы, подтверждающие право на проверку монастыря.

Ранее в юридическом отделе УПЦ заявили, что законопроект, принятый Верховной Радой Украины, который позволяет запретить каноническую УПЦ, противоречит Конституции страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

