Зеленский поставил себе среднюю оценку за работу

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, его работу на посту главы страны можно оценить на 7-8 баллов из 12 возможных, заявил он изданию «Украинская правда».

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Также оценку чуть выше среднего по пятибалльной шкале – на три с плюсом - заслуживает деятельность партии «Слуга народа», считает украинский лидер.

«Партия "Слуга народа"? Считаю, что на сегодняшний день 3 с плюсом (по пятибалльной шкале – ред.) … Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, 7-8 баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине», - заявил Зеленский.

Ранее бывший презижент Украины Петр Порошенко заявил, что сторонники Зеленского «полностью разрушили реформу государственной службы» и «не провели ни одного честного и прозрачного конкурса».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ПолитикаРаботаУкраинаВладимир Зеленский
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