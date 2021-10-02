Зеленский поставил себе среднюю оценку за работу

Также оценку чуть выше среднего по пятибалльной шкале – на три с плюсом - заслуживает деятельность партии «Слуга народа», считает украинский лидер.

«Партия "Слуга народа"? Считаю, что на сегодняшний день 3 с плюсом (по пятибалльной шкале – ред.) … Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, 7-8 баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине», - заявил Зеленский.

Ранее бывший презижент Украины Петр Порошенко заявил, что сторонники Зеленского «полностью разрушили реформу государственной службы» и «не провели ни одного честного и прозрачного конкурса».

