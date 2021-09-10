Зеленский прокомментировал планы на второй президентский срок
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен выполнить свои обещания за один президентский срок, сообщает «Страна.ua».
«Я лучше выполню всё, что обещал, за один срок и поеду отдыхать», - подчеркнул украинский лидер.
Выступая на форуме YES Brainstorming в Киеве он отметил, что вопрос его участия в следующих выборах главы государства «будет решать народ Украины».
Ранее Зеленский не исключил возможность полномасштабной войны с Россией, однако, по его мнению, это был бы ошибочный вариант развития событий, сообщает RT.
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