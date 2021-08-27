Порошенко назвал «зелеными дилетантами» команду Зеленского
Кадровые просчеты стали самой большой ошибкой экс-президента Украины Петра Порошенко во время пребывания на посту главы государства в 2014-2019 годах. Об этом заявил сам бывший украинский лидер в беседе с изданием «Украинская правда».
«Просчеты в кадровой политике. Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга, корыстолюбие одних и нарциссизм других. Наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции», — объяснил свои ошибки Порошенко.
В то же время экс-президент уверен, что его команда выявила или вырастила ряд талантливых управленцев, которые «еще пригодятся стране».
При этом Порошенко заявил, что его соратники выглядят «очень прилично на фоне зеленых дилетантов» — команды нынешнего президента Владимира Зеленского. Бывший глава государства считает, что сторонники Зеленского «полностью разрушили реформу государственной службы» и «не провели ни одного честного и прозрачного конкурса».
Кроме того, по словам Порошенко, за последние два года каждый пятый депутат пропрезидентской фракции Верховной рады «Слуга народа» стал фигурантом громкого скандала.
В мае бывший президент назвал Украину офисно-президентской республикой, обвинив Зеленского в том, что тот пытается решать проблемы страны совместно с главой своего офиса, напоминает «Свободная пресса».
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