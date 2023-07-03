Зеленский поручил выразить протест послу Грузии из-за Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны выразить протест послу Грузии из-за ситуации с бывшим грузинским лидером Михаилом Саакашвили.
«Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
Он призвал передать экс-президента Грузии Киеву для лечения. Зеленский напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.
Зеленский полагает, что жизнь бывшего грузинского лидера находится в опасности.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее отказал находящемуся в Грузии Саакашвили в переводе в зарубежную клинику, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru