Зеленский поручил выразить протест послу Грузии из-за Саакашвили

«Сегодня я поручил министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить оставить Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», - сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Он призвал передать экс-президента Грузии Киеву для лечения. Зеленский напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.

Зеленский полагает, что жизнь бывшего грузинского лидера находится в опасности.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее отказал находящемуся в Грузии Саакашвили в переводе в зарубежную клинику, напоминает «Радиоточка НСН».

