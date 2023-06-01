Украинский депутат сообщила о рождении ребенка от Саакашвили
1 июня 202320:54
Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько в международный день защиты детей заявила, что родила от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом она написала в Facebook.
Она добавила, что ребенок стал продолжением отца, который гордился украинским гражданством.
«Никогда себе не могла представить, что отца ребенка не будет рядом на свободе и в добром здравии в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе.», - написала Ясько.
Ранее ЕСПЧ отказал Михаилу Саакашвили в переводе в зарубежную клинику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru