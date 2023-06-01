Украинский депутат сообщила о рождении ребенка от Саакашвили

Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько в международный день защиты детей заявила, что родила от экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом она написала в Facebook.

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Она добавила, что ребенок стал продолжением отца, который гордился украинским гражданством.

«Никогда себе не могла представить, что отца ребенка не будет рядом на свободе и в добром здравии в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе.», - написала Ясько.

Ранее ЕСПЧ отказал Михаилу Саакашвили в переводе в зарубежную клинику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/lisayasko.ukraine
ТЕГИ:ДетиМихаил Саакашвили

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