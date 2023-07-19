Мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке на город с начала СВО
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что город подвергся самой масштабной атаке с начала специальной военной операции. Об этом градоначальник написал в соцсетях.
Как отметил Труханов, ночь на 19 июля стала «одной из самых ужасных». По его словам, Одесса подверглась ударам ракет и беспилотников.
«Вследствие атаки в Пересыпском и Киевском районах есть повреждения жилых домов, выбиты окна. Повреждено Слободское кладбище», — написал мэр.
Ранее СМИ сообщили о взрывах в Одессе в ночь на среду. При этом в городе не была объявлена воздушная тревога, пишет RT. По данным украинских СМИ, удары пришлись по портовой инфраструктуре, промышленному объекту и двум складским помещениям. Официальных комментариев от российских ведомств пока не последовало.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru