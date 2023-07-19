Мэр Одессы заявил о самой масштабной атаке на город с начала СВО

Как отметил Труханов, ночь на 19 июля стала «одной из самых ужасных». По его словам, Одесса подверглась ударам ракет и беспилотников.

«Вследствие атаки в Пересыпском и Киевском районах есть повреждения жилых домов, выбиты окна. Повреждено Слободское кладбище», — написал мэр.

Ранее СМИ сообщили о взрывах в Одессе в ночь на среду. При этом в городе не была объявлена воздушная тревога, пишет RT. По данным украинских СМИ, удары пришлись по портовой инфраструктуре, промышленному объекту и двум складским помещениям. Официальных комментариев от российских ведомств пока не последовало.

