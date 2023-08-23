Зеленский попросил у Финляндии американские истребители
Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьера Финляндии Петтери Орпо передать для нужд ВСУ американские истребители-бомбардировщики F-18, которые Хельсинки выводят из эксплуатации.
По его словам, Киев готов с удовольствием брать любое оружие, которое им предложат.
Зеленский отметил, что приоритетными для Украины остаются истребители F-16.
Ранее стало известно, что Дания предоставит Украине 19 истребителей F-16, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».При этом глава датского Минобороны Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать предоставленные Данией истребители F-16 только для «вытеснения» противника на своей территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru