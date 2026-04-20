Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его на конфликт с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его на конфликт с Ираном. Об этом сообщает RT.
В своей соцсети Truth Social он указал, что решение было принято из-за нападения движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.
«Произошедшее тогла убедило меня в том, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия», - добавил американский лидер.
В октябре 2023 года ХАМАС совершило беспрецедентное внезапное нападение на Израиль из сектора Газа. Были убиты более 1 200 человек, в заложники были взяты свыше 250 человек. В ответ Израиль начал масштабные боевые действия в Секторе Газа с целью уничтожения радикалов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
