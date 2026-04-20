Актёр из «Звёздного десанта» Патрик Малдун умер в возрасте 57 лет

Американский актёр, продюсер и музыкант Патрик Малдун, известный по ролям в фильме «Звёздный десант», сериалам «Дни нашей жизни», «Мелроуз Плейс» и другим проектам, скончался утром 19 апреля в возрасте 57 лет. Об этом сообщает RT.

По словам сестры Шаны Малдун-Заппы, артист пошёл принимать душ и долго не возвращался. Через некоторое время его обнаружили без сознания.

Отмечается, что прибывшие на место врачи констатировали его смерть, причиной которой стал сердечный приступ.

Ранее украинский актёр Владимир Комаров, известный по участию в юмористической программе «Маски-шоу», умер на 62-м году жизни из-за сердечной недостаточности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
