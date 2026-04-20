Несовершеннолетняя россиянка в Мексике заявила о желании остаться в стране
Несовершеннолетняя гражданка России, находящаяся в Мексике, во время опроса у местных следователей заявила, что хочет остаться жить в этой стране. Об этом сообщили в МИД России.
В ведомстве рассказали, что посол Мексики в Москве был вызван для разъяснений. Он подтвердил, что девушку опрашивали мексиканские правоохранительные органы, при этом на встрече присутствовали российские дипломаты.
МИД отметил, что продолжит следить за ситуацией и контролировать, чтобы права россиянки соблюдались. К этому также подключены правозащитные и общественные организации.
По данным министерства, сейчас девушка находится в специализированном учреждении при генеральной прокуратуре Мексики. Российское посольство занимается этим делом с 2023 года и добивается её возвращения в Россию, в том числе с учетом ранее поданного ею обращения, передает «Радиоточка НСН».
- Россиянин погиб при падении с высоты на Пхукете
- За поддельные акцизные марки могут ввести до восьми лет тюрьмы
- США проведут новый раунд переговоров Израиля и Ливана
- Трамп назвал условие снятия блокады с Ирана
- Мадьяр заявил, что президент Венгрии должен уйти в отставку до 31 мая
- «Козлы» и разводы: Почему абьюзеров-женщин больше, чем мужчин
- Marvel перевыпустит фильм «Мстители: Финал» для связки с «Доктором Думом»
- Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти по «Дружбе»
- Столкнется со спутником? Что грозит Земле из-за приближения «Апофиса»