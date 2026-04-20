Несовершеннолетняя россиянка в Мексике заявила о желании остаться в стране

Несовершеннолетняя гражданка России, находящаяся в Мексике, во время опроса у местных следователей заявила, что хочет остаться жить в этой стране. Об этом сообщили в МИД России.

В ведомстве рассказали, что посол Мексики в Москве был вызван для разъяснений. Он подтвердил, что девушку опрашивали мексиканские правоохранительные органы, при этом на встрече присутствовали российские дипломаты.

Посольство добилось встречи с россиянкой, удерживаемой в Мексике

МИД отметил, что продолжит следить за ситуацией и контролировать, чтобы права россиянки соблюдались. К этому также подключены правозащитные и общественные организации.

По данным министерства, сейчас девушка находится в специализированном учреждении при генеральной прокуратуре Мексики. Российское посольство занимается этим делом с 2023 года и добивается её возвращения в Россию, в том числе с учетом ранее поданного ею обращения, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
