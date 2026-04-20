Мадьяр заявил, что президент Венгрии должен уйти в отставку до 31 мая

В ходе пресс-конференции политик, который вскоре станет новым премьер-министром Венгрии, также призвал уволиться руководителей почти всех государственных ведомств, которые были назначены на свои посты при прежнем правительстве.

Мадьяр пояснил, что считает этих людей ставленниками уходящего главы кабмина Виктора Орбана, указав, что у них нет морального права оставаться на своих должностях.

«После 31 мая мы будем действовать, используя предоставленные нам полномочия и юридические возможности, чтобы отстранить их», - заключил он.

Ранее Мадьяр поблагодарил Москву за уважение к решению венгерских избирателей, добавив, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».