Мадьяр заявил, что президент Венгрии должен уйти в отставку до 31 мая
Президент Венгрии Тамаш Шуйок должен добровольно уйти в отставку до 31 мая. Об этом заявил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.
В ходе пресс-конференции политик, который вскоре станет новым премьер-министром Венгрии, также призвал уволиться руководителей почти всех государственных ведомств, которые были назначены на свои посты при прежнем правительстве.
Мадьяр пояснил, что считает этих людей ставленниками уходящего главы кабмина Виктора Орбана, указав, что у них нет морального права оставаться на своих должностях.
«После 31 мая мы будем действовать, используя предоставленные нам полномочия и юридические возможности, чтобы отстранить их», - заключил он.
Ранее Мадьяр поблагодарил Москву за уважение к решению венгерских избирателей, добавив, что Венгрия открыта к прагматичному сотрудничеству с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- США проведут новый раунд переговоров Израиля и Ливана
- Несовершеннолетняя россиянка в Мексике заявила о желании остаться в стране
- Трамп назвал условие снятия блокады с Ирана
- Мадьяр заявил, что президент Венгрии должен уйти в отставку до 31 мая
- «Козлы» и разводы: Почему абьюзеров-женщин больше, чем мужчин
- Marvel перевыпустит фильм «Мстители: Финал» для связки с «Доктором Думом»
- Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти по «Дружбе»
- Столкнется со спутником? Что грозит Земле из-за приближения «Апофиса»
- Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его на конфликт с Ираном
- Актёр из «Звёздного десанта» Патрик Малдун умер в возрасте 57 лет