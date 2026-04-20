Трамп назвал условие снятия блокады с Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона не прекратит блокаду Ирана до тех пор, пока с Тегераном не будет заключено соглашение. Соответствующее заявление он сделал в интервью Bloomberg.

По словам Трампа, он не снимет ограничительные меры в отношении иранских портов без достижения сделки.

8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня. Состоявшиеся после этого в Исламабаде переговоры результатов не принесли, однако информация о возобновлении боевых действий не поступала.

Параллельно США ввели блокаду иранских портов. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд диалога, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАИранДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры