США проведут новый раунд переговоров Израиля и Ливана
США организуют второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном на уровне послов 23 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в Государственном департаменте.
По информации ведомства, встреча пройдет в Вашингтоне. Там подтвердили, что американская сторона выступит принимающей площадкой для продолжения диалога между странами.
Первый раунд прямых переговоров состоялся ранее в апреле. Тогда послы Израиля и Ливана в США Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Муавад провели встречу при участии госсекретаря Марко Рубио. Это были первые подобные контакты за несколько десятилетий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня на 10 дней, начиная с 17 апреля, передает «Радиоточка НСН».
- США проведут новый раунд переговоров Израиля и Ливана
- Несовершеннолетняя россиянка в Мексике заявила о желании остаться в стране
- Трамп назвал условие снятия блокады с Ирана
- Мадьяр заявил, что президент Венгрии должен уйти в отставку до 31 мая
- «Козлы» и разводы: Почему абьюзеров-женщин больше, чем мужчин
- Marvel перевыпустит фильм «Мстители: Финал» для связки с «Доктором Думом»
- Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти по «Дружбе»
- Столкнется со спутником? Что грозит Земле из-за приближения «Апофиса»
- Трамп заявил, что Израиль не уговаривал его на конфликт с Ираном
- Актёр из «Звёздного десанта» Патрик Малдун умер в возрасте 57 лет