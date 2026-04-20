США проведут новый раунд переговоров Израиля и Ливана

США организуют второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном на уровне послов 23 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в Государственном департаменте.

По информации ведомства, встреча пройдет в Вашингтоне. Там подтвердили, что американская сторона выступит принимающей площадкой для продолжения диалога между странами.

Первый раунд прямых переговоров состоялся ранее в апреле. Тогда послы Израиля и Ливана в США Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Муавад провели встречу при участии госсекретаря Марко Рубио. Это были первые подобные контакты за несколько десятилетий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня на 10 дней, начиная с 17 апреля, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыИранСША

Горячие новости

Все новости

партнеры