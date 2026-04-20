США проведут новый раунд переговоров Израиля и Ливана

США организуют второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном на уровне послов 23 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в Государственном департаменте.

По информации ведомства, встреча пройдет в Вашингтоне. Там подтвердили, что американская сторона выступит принимающей площадкой для продолжения диалога между странами.