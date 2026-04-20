Столкнется со спутником? Что грозит Земле из-за приближения «Апофиса»
Анатолий Зайцев раскрыл НСН, что любое небесное тело может отклониться от своей траектории, а небесные тела, летящие со стороны Солнца, вообще почти невозможно отследить.
Еще в 2012-2013 годах американцами было установлено, что астероид «Апофис» не представляет угрозу для Земли, максимум, он столкнется с каким-то космическим аппаратом. Об этом НСН рассказал генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.
Астероид Апофис, который также называют «Богом хаоса», приблизится к Земле на расстояние 32 тысячи километров и пройдет над территорией России 13 апреля 2029 года, пишет ТАСС. Зайцев призвал не нагнетать вокруг этого небесного тела шумиху и раскрыл, почему бояться не стоит.
«Уже давно доказано, что он не представляет опасности. Вначале им пугали, потому что измерения его траектории отличались невысокой точностью. А где-то в 2012-2013 году он пролетел достаточно близко, в зоне досягаемости планетных радиолокаторов. И американцы с помощью радиолокаторов замерили более точно его траекторию. Оказалось, что он гарантированно пролетает мимо Земли. Конечно, небесные тела тоже сталкиваются друг с другом. Возможно, какая-то поправка произойдет, но это маловероятно. Поэтому не стоит сейчас тем более называть его «Богом хаоса». Если он пройдет дальше 40 тысяч километров, то там в основном никаких спутников нет. Самая насыщенная – это геостационарная орбита, но он, насколько я знаю, не попадает в нее. Ну, а если подойдет ближе, то столкнется с каким-нибудь космическим аппаратом, но это опять же не приведет к какой-то катастрофе», - раскрыл он.
При этом Зайцев раскрыл, что землянам можно ждать опасности, на самом деле, в любой момент.
«Вообще я давно говорю и работаю над тем, чтобы создать систему планетарной защиты. Но пока, к сожалению, никаких серьезных подвижек в этом направлении нет. У Земли есть сфера притяжения радиусом 1 миллион километров. В этой сфере в год пролетает около 300 астероидов самого разного размера. Поэтому мы все время находимся под обстрелом, и ожидать столкновения можно в любой момент. Средства наблюдения за космосом существуют, но те объекты, которые летят со стороны Солнца, не могут быть обнаружены, как было с Челябинским метеоритом, например», - раскрыл он.
Ранее ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления Российского университета дружбы народов Натан Эйсмонт заявил НСН, что технологически Россия готова к полету на Марс, но начинать запуск нужно с автоматической миссии без участия человека.
