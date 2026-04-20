Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти по «Дружбе»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Как пишет «Интерфакс», об этом заявил лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита для Киева без возобновления «Дружбы»

«Если нефтепровод пригоден для транспортировки нефти, то прошу открыть его в соответствии с обещанием», — сказал политик.

Мадьяр также добавил, что Будапешт «не допустит никакого шантажа».

Ранее Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
