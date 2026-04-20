Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти по «Дружбе»
20 апреля 202618:38
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». Как пишет «Интерфакс», об этом заявил лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр.
«Если нефтепровод пригоден для транспортировки нефти, то прошу открыть его в соответствии с обещанием», — сказал политик.
Мадьяр также добавил, что Будапешт «не допустит никакого шантажа».
Ранее Зеленский заявил, что нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован до конца апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
