Marvel перевыпустит фильм «Мстители: Финал» для связки с «Доктором Думом»

По словам режиссёров Энтони и Джо Руссо, перезапуск необходим для того, чтобы связать пятую часть «Мстителей» с историей, которая будет рассказана в ленте «Мстители: Доктор Дум», также известной, как «Мстители: Судный день».

«Перевыпуск крайне важен. Мы представим его с дополнительными кадрами, которые являются частью истории «Доктора Дума». Это подготовка к тому, что вы увидите в декабре», - сказал Джо Руссо.

Выход в прокат расширенной версии «Мстителей: Финал» намечен на 25 сентября. Лента «Мстители: Доктор Дум» стартует в кинотеатрах 18 декабря.

Ранее в СМИ появилась информация, что актер Райан Рейнольдс может вернуться к роли Дэдпула в фильме «Мстители. Доктор Дум», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

