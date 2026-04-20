Marvel перевыпустит фильм «Мстители: Финал» для связки с «Доктором Думом»
Кинокомпания Marvel намерена перевыпустить фильм «Мстители: Финал» в расширенной версии. Об этом было официально объявлено на выставке-конвенции Cinemacon 2026.
По словам режиссёров Энтони и Джо Руссо, перезапуск необходим для того, чтобы связать пятую часть «Мстителей» с историей, которая будет рассказана в ленте «Мстители: Доктор Дум», также известной, как «Мстители: Судный день».
«Перевыпуск крайне важен. Мы представим его с дополнительными кадрами, которые являются частью истории «Доктора Дума». Это подготовка к тому, что вы увидите в декабре», - сказал Джо Руссо.
Выход в прокат расширенной версии «Мстителей: Финал» намечен на 25 сентября. Лента «Мстители: Доктор Дум» стартует в кинотеатрах 18 декабря.
Ранее в СМИ появилась информация, что актер Райан Рейнольдс может вернуться к роли Дэдпула в фильме «Мстители. Доктор Дум», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
