Песков предупредил о контрмерах в ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов

Ранее сообщалось, что военные Украины применили кассетные боеприпасы при атаке на Токмак в Запорожской области. После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к ответным действиям. По его словам, «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у российской армии имеется вся номенклатура кассетных боеприпасов, более эффективных, чем американские. По его словам, США готовы поставлять Украине кассетные боеприпасы, так как 155-миллиметровые снаряды фактически закончились, передает «Радиоточка НСН».

