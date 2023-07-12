Песков предупредил о контрмерах в ответ на применение Киевом кассетных боеприпасов
Возможное использование Украиной кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает принимать контрмеры, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что решение о необходимых контрмерах будет принимать Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что военные Украины применили кассетные боеприпасы при атаке на Токмак в Запорожской области. После этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал к ответным действиям. По его словам, «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».
11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у российской армии имеется вся номенклатура кассетных боеприпасов, более эффективных, чем американские. По его словам, США готовы поставлять Украине кассетные боеприпасы, так как 155-миллиметровые снаряды фактически закончились, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru