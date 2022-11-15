Лавров заявил, что условия Украины для начала переговоров неадекватны

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все проблемы в урегулировании конфликта на Украине исходят от Киева, сообщает РИА Новости.

В офисе Зеленского отметили важность предварительных условий переговоров

По его словам, именно Украина отказывается от переговоров, выдвигая неадекватные условия.

«Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — заключил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что информация о том, что США готовят почву для переговоров по Украине, не соответствует действительности, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПереговорыМИД РФСергей Лавров
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