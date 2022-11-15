Лавров заявил, что условия Украины для начала переговоров неадекватны

По его словам, именно Украина отказывается от переговоров, выдвигая неадекватные условия.

«Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации», — заключил дипломат.

Ранее Лавров заявил, что информация о том, что США готовят почву для переговоров по Украине, не соответствует действительности, пишут «Известия».

