Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре по всей Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре на всей территории страны. Об этом политик заявил в очередном видеообращении.

«Это цветочки»: Что известно о ракетных ударах по Украине

Зеленский записал ролик во дворе своего офиса на улице Банковой в Киеве. По словам украинского президента, утро стало «тяжелым».

«Десятки ракет, иранские "шахиды". У них две мишени. Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая [область], Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоград, юг», — заявил Зеленский.

В понедельник в крупных украинских городах прогремели взрывы, Киев сообщал о воздушной тревоге по всей Украине, напоминает телеканал «360». По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Киеве и в восьми регионах было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры