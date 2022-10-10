Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре по всей Украине

Зеленский записал ролик во дворе своего офиса на улице Банковой в Киеве. По словам украинского президента, утро стало «тяжелым».

«Десятки ракет, иранские "шахиды". У них две мишени. Энергообъекты - по всей стране. Киевщина и Хмельницкая [область], Львов и Днепр, Винница, Ивано-Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоград, юг», — заявил Зеленский.

В понедельник в крупных украинских городах прогремели взрывы, Киев сообщал о воздушной тревоге по всей Украине, напоминает телеканал «360». По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Киеве и в восьми регионах было повреждено 11 важных объектов инфраструктуры, пишет RT.

