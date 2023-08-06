Зеленский подтвердил получение ракет SCALP от Франции

Украина получила от Франции дальнобойные ракеты SCALP, заявил президент страны Владимир Зеленский.

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Сообщение опубликовано на сайте офиса президента Украины. По словам Зеленского, Киев модернизировал советские самолеты для использования поставленных Западом вооружений.

Зеленский заслушал доклад о возможностях комплексов ПВО Patriot и IRIS-T и осмотрел штурмовики, бомбардировщики и истребители воздушных сил ВСУ.

В интервью журналу «Международная жизнь» официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Францию от поставок Украине ракет SCALP. Дипломат отметила, что такой шаг приведет к эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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