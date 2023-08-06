Зеленский подтвердил получение ракет SCALP от Франции
Украина получила от Франции дальнобойные ракеты SCALP, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Сообщение опубликовано на сайте офиса президента Украины. По словам Зеленского, Киев модернизировал советские самолеты для использования поставленных Западом вооружений.
Зеленский заслушал доклад о возможностях комплексов ПВО Patriot и IRIS-T и осмотрел штурмовики, бомбардировщики и истребители воздушных сил ВСУ.
В интервью журналу «Международная жизнь» официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Францию от поставок Украине ракет SCALP. Дипломат отметила, что такой шаг приведет к эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru