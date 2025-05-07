Пакистан нанёс ответный ракетный удар по Индии

Министр обороны Хаваджа Асиф назвал атаку трусливым поступком. «Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски», — заявил он.

Воздушное пространство над Пакистаном закрыто на 48 часов. В результате атаки со стороны Индии погибли минимум два человека, ещё 12 пострадали.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Индии провели операцию под кодовым названием «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по объектам, связанным с террористической инфраструктурой в Пакистане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

