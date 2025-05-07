Пакистан нанёс ответный ракетный удар по Индии
Пакистан в ответ нанёс ответный ракетный удар по Индии, сообщает SAMAA TV.
Министр обороны Хаваджа Асиф назвал атаку трусливым поступком. «Выйдите к нам на поле боя, если у вас хватит смелости, и тогда давайте решим этот вопрос по-мужски», — заявил он.
Воздушное пространство над Пакистаном закрыто на 48 часов. В результате атаки со стороны Индии погибли минимум два человека, ещё 12 пострадали.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы Индии провели операцию под кодовым названием «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по объектам, связанным с террористической инфраструктурой в Пакистане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru