СМИ: Фургал попросил прокуратуру найти у него 8,5 млрд рублей
Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал призвал прокуроров найти у него 8,5 млрд рублей, которые с него взыскал суд, чтобы он мог вернуть их государству, сообщает РИА Новости.
«За пять лет не нашли ни одного рубля, ничего не нашли, ни имущества, ну ничегошеньки», — заявил политик в суде. Бывший губернатор отметил, что не знает и половины компаний, которыми, по мнению прокуратуры, он управлял.
Его адвокат Дарья Грибанова указала, что ни ее подзащитный, ни какие-либо другие лица не могли получить от данных организаций суммы в миллиарды рублей.
Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе 22-летний приговор Фургалу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru