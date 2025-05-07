СМИ: Фургал попросил прокуратуру найти у него 8,5 млрд рублей

«За пять лет не нашли ни одного рубля, ничего не нашли, ни имущества, ну ничегошеньки», — заявил политик в суде. Бывший губернатор отметил, что не знает и половины компаний, которыми, по мнению прокуратуры, он управлял.

Его адвокат Дарья Грибанова указала, что ни ее подзащитный, ни какие-либо другие лица не могли получить от данных организаций суммы в миллиарды рублей.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе 22-летний приговор Фургалу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

