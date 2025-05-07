Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников, летевших на Москву

Российская система ПВО отразила атаку семи беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее стало известно, что более 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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