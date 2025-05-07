Собянин сообщил об отражении очередной атаки беспилотников, летевших на Москву
7 мая 202502:01
Российская система ПВО отразила атаку семи беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших на Москву, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее стало известно, что более 30 рейсов задержали в аэропортах Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru