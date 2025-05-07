Мощный взрыв произошел на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри

Мощный взрыв и пожар произошли на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, сообщает Telegram-канал Mash.

В шахте в Ростовской области спасли двух горняков после обвала породы

Пострадали минимум четыре человека. На месте ЧП могут быть погибшие.

По предварительным данным, на одном из складов готовой продукции взорвался метан. В здании находилось четыре сотрудника, у которых сильные ожоги. На месте работают экстренные службы.

Обогатительная фабрика "Нерюнгринская" — одно из крупнейших предприятий угольной отрасли страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЯкутияВзрыв

Горячие новости

Все новости

партнеры