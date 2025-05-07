Мощный взрыв произошел на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри
7 мая 202504:01
Мощный взрыв и пожар произошли на углеобогатительной фабрике в якутском Нерюнгри, сообщает Telegram-канал Mash.
Пострадали минимум четыре человека. На месте ЧП могут быть погибшие.
По предварительным данным, на одном из складов готовой продукции взорвался метан. В здании находилось четыре сотрудника, у которых сильные ожоги. На месте работают экстренные службы.
Обогатительная фабрика "Нерюнгринская" — одно из крупнейших предприятий угольной отрасли страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru