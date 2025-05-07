Полянский: Украинцам не удалось сорвать концерт «Хора Турецкого» в ООН
7 мая 202502:31
Концерт «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи ООН прошёл с полным аншлагом, сообщает RT со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, это произошло, несмотря на попытки украинцев сорвать выступление.
Киев, стремясь помешать мероприятию, разослал ноту в ООН. В ней содержался призыв не посещать концерт. Отмечается, что инициатива провалилась.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru