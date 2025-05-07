Москвичам посоветовали скачать офлайн-карту города на фоне перебоев сотовой связи

В компании предложили скачать офлайн-версию карты города. В компании указали, что во время сбоев, связанных с работой сотовой связи и GPS, у пользователей из Москвы могут возникнуть проблемы с построением маршрутов, а также с работой приложения.

По этой причине рекомендуется заранее скачать офлайн-карту города, чтобы ориентироваться и строить маршруты без использования интернета.

Ранее стало известно, что в Москве введут ограничения на проезд и мобильный интернет с 7 по 9 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

