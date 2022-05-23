Политолог: Зеленский намерен «распилить» Украину
Украина может лишиться своих земель из-за «заигрывания» главы государства Владимира Зеленского с Польшей, сообщил в своем Telegram-канале политолог Евгений Сатановский.
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Так он отреагировал на решение украинского президента внести в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса для поляков. Как считает политолог, Зеленский начинает «большой распил своей страны и раздачу слонов соседям».
Сатановский отметил, что политики в Европе не упустят возможности начать новый виток информационной войны против Москвы. Они будут рассказывать о том, что Варшава и Киев пытаются спасти граждан «от злого Путина».
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Польша захватит украинские земли, если действующее правительство страны, ослабев, само призовет поляков.
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