Зеленский «по секрету» пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выдал секрет президента страны Владимира Зеленского, который готов предложить миллион долларов разработчику вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает издание «Левый берег».
«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство (от COVID-19 – прим. НСН), то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов», - рассказал Ляшко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — цитирует Зеленского Газета. ru.
По последним данным, на Украине зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19, 83 человека умерли, 89 пациентов выздоровели.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- РЖД сокращает 32 поезда из-за коронавируса
- Делягин: Безработица вырастет в два раза от реальных показателей
- Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ
- Президент Чехии высказался по поводу сноса памятника маршалу Коневу в Праге
- Беременным в Москве отменили плановый осмотр у врача