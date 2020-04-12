Зеленский «по секрету» пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что устал бороться с коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — цитирует Зеленского Газета. ru.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 2777 случаев инфицирования COVID-19, 83 человека умерли, 89 пациентов выздоровели.

