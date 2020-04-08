На Украине готовятся продлить карантин до мая

Власти Украины намерены продлить действие жёстких карантинных мер, пока введённых до 24 апреля, до начала мая. Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передают украинские СМИ.

По словам главы кабмина, ни о каком ослаблении карантина сейчас не может быть и речи. Вопрос будет обсуждаться в мае и только при условии, что будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости.

Карантин из-за коронавируса на Украине действует с 11 марта, в начале апреля власти ужесточили его условия. По всей территории страны действует режим ЧС.

По последним данным, на Украине выявлено 1668 случаев заболевания, скончались 52 человека.

