Песков: Говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби сейчас вряд ли можно

Говорить в настоящее время о проведении нового раунда переговоров по Украине в Абу-Даби сейчас вряд ли можно. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Госдуме оценили влияние войны США с Ираном на переговоры по Украине

По его словам, это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля добавил, что пока изменения темпов переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта нет, однако ясность по срокам и месту проведения новой встречи отсутствует.

Ранее ураинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговороы планировалось провести в период с 5 по 8 марта в Абу-Даби, однако теперь подтвердить это невозможно из-за боевых действий в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

