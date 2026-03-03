Песков: Говорить о переговорах по Украине в Абу-Даби сейчас вряд ли можно

По его словам, это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля добавил, что пока изменения темпов переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта нет, однако ясность по срокам и месту проведения новой встречи отсутствует.

Ранее ураинский президент Владимир Зеленский заявил, что новый раунд переговороы планировалось провести в период с 5 по 8 марта в Абу-Даби, однако теперь подтвердить это невозможно из-за боевых действий в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

