Зеленский озвучил требования к будущему премьеру Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, каким должен быть глава правительства страны, после консультаций с гражданами, сообщает «Интерфакс».
По мнению Зеленского, на посту премьера должен быть экономист без политического прошлого.
«Премьер-министр <…> должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека», — заявил президент Украины.
Он также отметил, что коалиции Верховной рады хотел бы видеть «только новые лица».
Ранее стало известно о том, что партия «Слуга народа» определила в качестве главного кандидата на пост спикера по итогам выборов в Верховную раду Дмитрия Разумкова.
Внеочередные выборы в Верховную раду Украины проходят 21 июля в связи с роспуском предыдущего созыва украинского парламента, инициированного президентом Владимиром Зеленским.
В выборах участвуют 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов-одномандатников. Выборы проходят по смешанной системе. Граждане получат возможность выбрать представителей партии по спискам и конкретного кандидата от мажоритарного округа.
ЦИК Украины зарегистрировала 1719 официальных международных наблюдателей, сообщает RT.
Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН спрогнозировал итоги выборов на Украине.
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