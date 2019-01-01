Зеленский озвучил требования к будущему премьеру Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, каким должен быть глава правительства страны, после консультаций с гражданами, сообщает «Интерфакс».

По мнению Зеленского, на посту премьера должен быть экономист без политического прошлого.

«Премьер-министр <…> должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека», — заявил президент Украины.

Он также отметил, что коалиции Верховной рады хотел бы видеть «только новые лица».

Ранее стало известно о том, что партия «Слуга народа» определила в качестве главного кандидата на пост спикера по итогам выборов в Верховную раду Дмитрия Разумкова.