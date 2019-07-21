Без сюрпризов. Украинский политолог о выборах в Верховную раду

Досрочные парламентские выборы начались сегодня, 21 июля, на территории Украины. Об этом информирует «112.ua».

Около 30 тысяч избирательных участков открылись в 8:00 (мск). Голосование завершится в 20:00 (мск). В МВД Украины ожидают явку на уровне 50 процентов, уточняет Газета.ru.

В выборах участвуют 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов-одномандатников. Выборы проходят по смешанной системе. Граждане получат возможность выбрать представителей партии по спискам и конкретного кандидата от мажоритарного округа.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в эфире НСН отметил, что, по его мнению, результаты выборов в Верховную раду с небольшой погрешностью будут соответствовать прогнозам украинских социологов. Последние два месяца в пятерке партий-лидеров исследователи фиксируют президентскую партию «Слуга народа», «Оппозиционную платформу – за Жизнь» с лидерами Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком, партию «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко, «Европейскую солидарность» бывшего президента Петра Порошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.