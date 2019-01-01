На Украине ожидают зачисток после завтрашних выборов в Верховную раду

Политик Михаил Саакашвили объявил, что партия «Движение новых сил», лидером которой он является, отказывается от участия в выборах в Верховную раду по партийным списках в пользу партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Саакашвили отметил, что голоса сторонников его партии могут помочь партии Зеленского получить возможность по итогам выборов «независимо формировать правительство», сообщает RT.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН рассказал, почему Саакашвили стал на Украине политическим пенсионером.

«Я говорил и раньше, что у Саакашвили нет никаких шансов пройти в Верховную раду Украины. Последние исследования показали, что его рейтинг на уровне плинтуса. Отдать голоса партии Зеленского – это даже не хорошая мина при плохой игре. Это полная катастрофа. Отдавать нечего. Завтрашнее голосование показало бы, что Саакашвили просто надо складывать вещи и уезжать – на пенсию», - заявил политолог.