Зеленский озаботился энергией Солнца

По его словам, правительство должно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии. «Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», — отметил глава государства в своем видеообращении.

На Украине принимаются крайние меры, чтобы снизить потребление электроэнергии в стране, заявил НСН директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

