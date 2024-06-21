Зеленский озаботился энергией Солнца

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне существенной потери генерации электроэнергии в стране озаботился альтернативными вариантами, заявив в Telegram, что рассчитывает на солнечный источник энергии.

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По его словам, правительство должно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии. «Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», — отметил глава государства в своем видеообращении.

На Украине принимаются крайние меры, чтобы снизить потребление электроэнергии в стране, заявил НСН директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

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ФОТО: РИА Новости
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