Зеленский озаботился энергией Солнца
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне существенной потери генерации электроэнергии в стране озаботился альтернативными вариантами, заявив в Telegram, что рассчитывает на солнечный источник энергии.
По его словам, правительство должно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии. «Надо ускоряться исполнителям на каждом уровне», — отметил глава государства в своем видеообращении.
На Украине принимаются крайние меры, чтобы снизить потребление электроэнергии в стране, заявил НСН директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru