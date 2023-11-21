Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский отверг идею мирных переговоров с Москвой, хотя существует «тяжелое положение» на линии соприкосновения, сообщил он изданию The Sun.

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«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал глава государства.

По его словам, Россия сама не выражает желания заключить мир, по этому Киев не может пойти на «мир любой ценой».

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Запад указывает Украине на необходимость переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияПереговорыУкраинаВладимир Зеленский

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