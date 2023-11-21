Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал глава государства.

По его словам, Россия сама не выражает желания заключить мир, по этому Киев не может пойти на «мир любой ценой».

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Запад указывает Украине на необходимость переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

