Секретарь СНБО Данилов: Запад указывает Украине на необходимость диалога с Россией
Запад указывает Украине на необходимость переговоров с Россией, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.
Об этом он сообщил, выступая на форуме неправительственной организации Halifax International Security Forum. Данилов указал, что подобная тенденция связана со страхом некоторых союзников Киева перед Россией. Он предсказал появление «новой оси» Китая, России, Ирана, Северной Кореи и некоторых европейских стран через 15-20 лет, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к РФ.
Ранее Данилов предъявил новые требования западным странам из-за провала украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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