Зеленский оценил российские беспилотиники «Орлан»

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции назвал БПЛА «Орлан» России серьезным вызовом для Киева.

Россия могла бы экспортировать экранопланы. Эксперт об испытаниях аппарата «Орлан»

«У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов», — заявил глава государства.

Он указал, что Вооруженным силам Украины не хватает средств, в том числе ПВО, для противодействия российским беспилотным летательным аппаратам.

Ранее стало известно, что российские беспилотники получат мини-ответчики «свой-чужой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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