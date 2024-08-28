Зеленский оценил российские беспилотиники «Орлан»

«У них очень много дронов-разведчиков <…>. И это действительно серьезный вызов», — заявил глава государства.

Он указал, что Вооруженным силам Украины не хватает средств, в том числе ПВО, для противодействия российским беспилотным летательным аппаратам.

Ранее стало известно, что российские беспилотники получат мини-ответчики «свой-чужой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

