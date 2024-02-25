Зеленский оценил потери ВСУ за время конфликта с РФ в 31 тысячу человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время конфликта с Россией потеряли 31 тысячу человек. Такие цифры привел президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

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Зеленский уточнил, что 31 тысяча человек были убиты. Число раненых и пропавших без вести он назвать не смог.

В ходе контрнаступления ВСУ потеряли 166 тысяч человек, 800 танков и 150 летательных аппаратов. Об этом во время недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за время конфликта с Россией ВСУ потеряли около 500 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВладимир ЗеленскийУкраина

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