Зеленский оценил потери ВСУ за время конфликта с РФ в 31 тысячу человек
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время конфликта с Россией потеряли 31 тысячу человек. Такие цифры привел президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.
Зеленский уточнил, что 31 тысяча человек были убиты. Число раненых и пропавших без вести он назвать не смог.
В ходе контрнаступления ВСУ потеряли 166 тысяч человек, 800 танков и 150 летательных аппаратов. Об этом во время недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что за время конфликта с Россией ВСУ потеряли около 500 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru